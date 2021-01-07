زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدعو لعزل ترامب من السلطة على الفور

المصدر: واشنطن - وكالات

طالب زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس اليوم الخميس بتفعيل التعديل 25 بالدستور الأميركي لعزل الرئيس دونالد ترامب على الفور مضيفا أن الكونغرس سيحاكم ترامب إذا لم يتحرك بنس.

وقال شومر في بيان «ما حدث أمس بالكونغرس الأميركي هو تمرد ضد الولايات المتحدة بتحريض من الرئيس...لا ينبغي للرئيس البقاء في السلطة ليوم واحد بعد ذلك».

وأضاف قائلا «إذا رفض نائب الرئيس والحكومة التحرك، فإنه ينبغي للكونغرس الانعقاد لمحاكمة الرئيس».

يأتي ذلك بعد دعا النائب الجمهوري بمجلس النواب الأميركي آدم كينزنغر إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور الأميركي لإقصاء ترامب من السلطة وذلك بعد يوم من اقتحام أنصار لترامب مبنى الكونغرس في هجوم مروع على الديمقراطية الأميركية.

وقال كينزنغر في مقطع فيديو على «تويتر» «كل المؤشرات تدل على أن الرئيس أصبح مضطربا ومنفصلا، ليس فقط عن تأدية واجبات منصبه أو حتى القسم، بل عن الواقع ذاته».

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