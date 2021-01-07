استقالة مستشار ترامب للشؤون الروسية

المصدر: واشنطن - (رويترز)

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن مستشار الرئيس دونالد ترامب للشؤون الروسية ريان تولي استقال من منصبه، مضيفاً أن من المتوقع أن يحذو المزيد من الأعضاء البارزين في مجلس الأمن القومي حذو تولي بسبب اقتحام انصار ترامب مبنى الكونجرس (الكابيتول) أمس الأربعاء.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تعهد ترامب بتسليم سلس للسلطة للرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الجاري كان يهدف إلى تجنب مزيد من الاستقالات لكنه لن يمنع على الأرجح رحيل بعض المسؤولين.

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