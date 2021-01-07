بايدن يؤكد اختياره القاضي ميريك غارلاند لمنصب وزير العدل

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الخميس أنه سيرشح ميريك غارلاند لمنصب وزير العدل، وهو قاض وسطي رفض الجمهوريون تعيينه في المحكمة العليا قبل خمسة أعوام.

ويرأس القاضي غارلاند محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن منذ 2013، ويعدّ لبراليا معتدلا وغير منحاز لأي من الحزبين.

وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ منعوا لمدة ثمانية أشهر في عام 2016 ترشيحه للمحكمة العليا من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، ما سمح لسلفه دونالد ترامب ملء المقعد الشاغر بشخصية محافظة في العام التالي.

وقال بيان صادر عن فريق الرئيس المنتخب إنّ بايدن سيقدّم غارلاند وغيره من الأسماء لشغل مناصب رئيسة في وزارة العدل.

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