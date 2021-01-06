مقتل 3 أطفال بانفجار قنبلة كانوا يلهون بها في باكستان

المصدر: بيشاور - أ ف ب

لقي ثلاثة أطفال حتفهم وأصيب اثنان آخران بجروح الأربعاء عندما انفجرت قنبلة عثروا عليها في حقل بشمال غرب باكستان، حسبما أعلن مسؤولون.

وكان أربعة أشقاء وأحد الجيران يلهون عندما عثروا على القنبلة الصدئة قرب قرية على مشارف مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد.

وقال منصور آمان، المسؤول البارز في الشرطة، إن "الأطفال كانوا يلعبون بالقنبلة أولا ثم ضربوها بحجر ما تسبب بانفجارها".

وأكد مسؤول الشرطة المحلية عزيز الرحمن الحصيلة.

وتتكرر الحوادث المرتبطة بمخلفات أسلحة في شمال غرب باكستان.

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