إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 1.98 مليون حالة والوفيات 51430

المصدر: مدريد - د ب أ

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 1.98 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم، بتوقيت العاصمة مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في إسبانيا بلغ 51 ألفا و430 حالة. وتعافي من مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بكورونا في البلاد 150 ألفا و376 شخصا من المصابين.

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 48 أسبوعا.

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