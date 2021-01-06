رئيس الحكومة التونسية يقيل وزير الداخلية

المصدر: تونس - أ.ف.ب

أقال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، أمس، وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، من دون ذكر أسباب القرار، الذي يأتي في وقت تشهد البلاد وضعاً سياسياً واجتماعياً غير مستقر.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان مقتضب: «قرر رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إعفاء توفيق شرف الدين وزير الداخلية من مهامه، على أن يتولى رئيس الحكومة الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، في انتظار تعيين وزير داخلية جديد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news