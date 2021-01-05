جعجع: «القوات اللبنانية» لن تحمل السلاح مجدداً

المصدر: بيروت ■د.ب.أ

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أنّ «القوات» لن تحمل السلاح مجدداً إلّا في حالة واحدة، إذا انهار الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وقال جعجع، لصحيفة «الجمهورية» اللبنانية أمس، إنّ «حلف حزب رئيس الجمهورية ميشال عون مع (حزب الله) هو من أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه، والحل هو في انتخابات نيابية مبكرة تبدّل الأكثرية النيابية».

وأضاف أنّ أمنيته القصوى، «أن يستفيق ويجد كتلاً نيابية مستقيلة من مجلس النواب مع (القوات)، للذهاب الى انتخابات مبكرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news