«فايزر» توفر اللقاح لفرق الرعاية الصحية في إفريقيا

المصدر: جوهانسبورغ - د.ب.أ

عرضت شركتا «فايزر» و«بيونتك» تزويد إفريقيا بـ50 مليون جرعة من لقاح «كورونا» الذي أنتجتاه، وذلك لتطعيم العاملين في الرعاية الصحية، من مارس المقبل وحتى نهاية هذا العام.

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا، متحدثة باسم الاتحاد الإفريقي، إنه مع ذلك فإن الكلفة «باهظة».

ولا تعتزم شركة «موديرنا» تقديم أي إمدادات لإفريقيا، كما لا تعتزم «أسترازينيكا» تقديم إمدادات للقارة في عام 2021.

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