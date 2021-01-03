مفاوض أفغاني: «طالبان» ليست مستعدة لوقف إطلاق النار

المصدر: كابول - وكالات

كشف محفوظ منصور، أحد أعضاء فريق الحكومة الأفغانية، الذي يتفاوض مع حركة طالبان، أمس، عن عدم استعداد الحركة بعد لأي وقف لإطلاق النار، فيما يستعد الفريقان لاستئناف المحادثات الأسبوع المقبل. وحذر منصور الحكومة من أن أغلبية أفراد قوات «طالبان» يعتقدون أنه يمكنهم السيطرة على السلطة عسكرياً، وتلك «عقلية خطيرة».

وكان الجانبان قد بدآ المحادثات العام الماضي بهدف ترسيخ وقف إطلاق النار، مما مهد الطريق أمام تشكيل حكومة ديمقراطية عندما تنسحب القوات الأجنبية من أفغانستان. من جهة أخرى، ذكرت الشرطة الأفغانية أن حاكم ظل لدى حركة طالبان يدعى وكيل أحمد، المعروف باسم الملا نظيم، والمسؤول عن إقليم فارياب شمال أفغانستان، قتل في انفجار وقع الليلة قبل الماضية، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.

وأضافت الشرطة أن ستة أعضاء من «طالبان» من بينهم نظيم، قتلوا عندما انفجرت عبوتهم الناسفة في منطقة «دولت آباد» بإقليم فارياب.

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