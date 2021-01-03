الأردن يسجل 3 إصابات جديدة بالسلالة الجديدة من «كورونا»

المصدر: عمان - أ.ف.ب

أكدت وزارة الصحة الأردنية، أمس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي رصدت أخيراً في بريطانيا.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالسلالة الجديدة إلى خمس. وقال مصدر طبي أردني لقناة «المملكة» الرسمية، إن «الحالات الثلاث الجديدة المصابة بفيروس كورونا المتحور، اكتُشفت بعد فحص أربع عينات وصلت مختبرات وزارة الصحة لأشخاص قادمين من خارج الأردن». وأوضح أن «فحص فيروس كورونا المتحور يحتاج فترة تراوح بين ثلاثة وأربعة أيام لحين ظهور النتيجة»، مشيراً إلى أن «وزارة الصحة تقوم بتتبع الحالات القادمة من خارج الأردن وعزل المصابين منزلياً».

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