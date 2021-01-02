دراسة سعودية: أداء العمرة يستغرق 75 دقيقة في ظل «كورونا»

المصدر: الرياض - د. ب. أ

كشفت دراستان في المملكة العربية السعودية أن «إجمالي متوسط الوقت الزمني لأداء العمرة من بداية الطواف إلى نهاية السعي بلغ 75 دقيقة» هذا العام حسب متابعة الباحثين لسلوك عينة من 3275 معتمرا.

وأوضحت صحيفة «سبق» السعودية الإلكترونية اليوم السبت أن هاتين الدراستين، اللتين أنجزتهما الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتعتمدان على «الإحصاء والاستبانة»، أظهرت نتائجهما أن خلال العام الهجري الجاري، 1442، وفي ظل تفشي وباء كورونا، تبين «أن متوسط الطواف بلغ 25 دقيقة، ومتوسط الانتقال من الطواف إلى المسعى بلغ ثماني دقائق، فيما بلغ متوسط السعي 42 دقيقة، وإجمالي متوسط الوقت الزمني لأداء العمرة من بداية الطواف إلى نهاية السعي بلغ 75 دقيقة».

وتهدف الدراستان، وفق «سبق»، إلى استقصاء فعالية التدابير الصحية الوقائية في ظل تفشي الوباء وتصرف المعتمرين إزاءها، بالإضافة إلى معرفة مدى ارتياحهم لمختلف الإجراءات المعتمَدة لتيسير أداء مناسك العمرة هذا الظرف الصحي الاستثنائي.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، بداية نوفمبر الماضي السماح جزئيًا بأداء مناسك العمرة للقادمين من خارج المملكة، وذلك لأول مرة منذ تعليقها إثر تداعيات فيروس كورونا.

وتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها منذ الأول من نوفمبر الماضي. وتسمح المرحلة الثالثة لـ20 ألف معتمر و60 ألف مصلٍ في اليوم، من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

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