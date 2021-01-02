تطعيم 800 ألف شخص في روسيا ضد "كورونا"

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، أنه تم حتى الآن تطعيم أكثر من 800 ألف شخص في روسيا ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو لوكالة "تاس" الروسية للأنباء إن ما مجموعه 1.5 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في" تم تسليمها إلى مختلف مناطق البلاد.

أضاف أنه منذ الأول من يناير الجاري يمكن للروس الذين تم تطعيمهم ضد كورونا أن يسجلوا أنفسهم على بوابة الحكومة بشبكة الإنترنت.

وما يزال من غير الواضح ما هي المزايا التي يمكن أن تحققها شهادة التطعيم الرقمية هذه.

وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين وعد الأشخاص الراغبين في التطعيم الأسبوع الماضي بأنه سيعطي تعليمات بتسهيل استخدام وسائل النقل العام المحلية لنقلهم إلى مراكز التطعيم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news