مقتل طفلين وإصابة والدتهما في انفجار سورية

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن طفلين قتلا، وأصيبت والدتهما بجروح جراء انفجار العبوة الناسفة في مدينة رأس العين التي تنتشر فيها مجموعات مسلحة مدعومة من تركيا.

ونقل مراسل سانا في الحسكة عن مصادر محلية قولها إن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في سوق الخضرة بمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي انفجرت اليوم السبت، ما تسبب في مقتل طفلين وإصابة والدتهما بجروح ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجار أسفر أيضاً عن مقتل وإصابة عدد من العناصر المسلحة الموالية لتركيا.

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