اليونان تعيد فرض قيود "كورونا"

المصدر: أثينا - رويترز

أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستشدد إجراءات مواجهة فيروس كورونا لمدة أسبوع بدءا من غد الأحد، بإغلاق صالونات تصفيف الشعر ومتاجر بيع الكتب وبعض المتاجر الأخرى التي كانت تعمل قبل عيد الميلاد.

وظلت معظم المتاجر في اليونان مغلقة خلال شهر ديسمبر الماضي، إلا أن التخفيف الموسمي للقيود وفر متنفسا قليلا لبعض متاجر البيع بالتجزئة التي تضررت بشدة نتيجة إجراءات الإغلاق.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس في بيان عبر التلفزيون أن القيود الجديدة والأكثر صرامة سيجري وضعها حيز التنفيذ في الثالث من يناير الجاري، مضيفا أن حظر التجول الليلي سيبدأ من التاسعة مساء، أي قبل ساعة مما كان محددا في السابق.

وقال بيتساس إن الإجراءات تستهدف الإسهام في إعادة فتح المدارس أبوابها في 11 يناير.

وسجلت اليونان، التي بدأت الأسبوع الماضي أول حملة تطعيمات باللقاح المضاد لفيروس كورونا، 139447 إصابة مؤكدة بالفيروس و4881 وفاة.

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