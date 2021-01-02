إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا

المصدر: القاهرة - متابعات

أصيب الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد ظهور إيجابية المسحة التي قام بإجرائها مؤخراً، وفق ما ذكر مكتبه الإعلامي في بيان صحافي.

وقال بيان صادر عن المكتب إن موسى يخضع للعزل المنزلي ووحالته حتى الآن مستقرة، ويتلقى العلاج تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء والأساتذة.

واختتم البيان بتوجيه الشكر لكل من بادر بالاتصال والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، وطلب موسى الدعاء له بأن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

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