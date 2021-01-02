النرويج ترفع حظراً عن الرحلات الجوية من بريطانيا

المصدر: أوسلو - د.ب.أ

ذكرت وزارة الصحة وخدمات الرعاية النرويجية، في بيان عبر الموقع الإلكتروني للحكومة، أن البلاد سترفع حظراً مفروضاً على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا اعتباراً من الساعة الخامسة مساء بتوقيت وسط أوروبا في الثاني من يناير الجاري.

وستستمر القواعد الخاصة بشأن الحجر الصحي، وخضوع الأشخاص القادمين من المملكة المتحدة للفحص، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأوقفت النرويج الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة في 21 ديسمبر، وطبّقت من حينها قواعد أكثر صرامة على كل الوافدين، للحد من انتشار النوع المتحور الجديد من فيروس «كورونا».

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