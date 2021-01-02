الهند تدرس طلبات لإقرار الاستخدام الطارئ للقاحات «كوفيد-19»

المصدر: نيودلهي - وكالات

عقدت لجنة من الخبراء في الهند اجتماعاً، أمس، لدراسة طلبات لإقرار الاستخدام الطارئ للقاحات «كوفيد-19»، بينها اللقاح الذي طوّرته جامعة أوكسفورد، بالتعاون مع شركة أسترازينيكا.

وإضافة إلى لقاح أسترازينيكا، تسعى شركة بهارات بيوتك جاهدة للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ للقاح «كوفاكسين»، الذي تقوم بإنتاجه.

وطلبت «فايزر» الأميركية وشريكتها الألمانية «بيونتيك» المزيد من الوقت لتقديم البيانات بشأن لقاحهما، بحسب تقارير وسائل الإعلام. وبمجرد قيام لجنة الخبراء التي عينتها الحكومة بإجازة اللقاحات، فستحال الطلبات إلى المراقب العام للعقاقير في جي سوماني للموافقة عليه.

وتعتزم الحكومة الهندية بدء حملة التطعيم، التي من المتوقع أن تكون الأكبر، في يناير الجاري.

وتخطط الهند، وهي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث إصابات «كورونا»، لتطعيم 300 مليون شخص في المرحلة الأولى بحلول أغسطس، ولقاح أوكسفورد التي يمكنها تحمل ثمنه هو أملها الأكبر.

وفي ما يتعلق بإصابات «كورونا» الجديدة، فمازالت الحصيلة اليومية دون حاجز الـ30 ألفاً لليوم الـ19 على التوالي، لتصل إجمالي الحصيلة إلى 10 ملايين و286 و709 حالات. ووصل عدد المتعافين الجدد إلى 9883، بحسب بيانات وزارة الصحة الاتحادية.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، تسجيل 20 ألفاً و36 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و286 ألفاً و710 أشخاص. ولفتت الوزارة إلى تسجيل 256 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 148 ألفاً و994 شخصاً.

الهند تخطط لتطعيم 300 مليون شخص في المرحلة الأولى.

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