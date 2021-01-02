الفلبين تدرج أميركا على قائمة حظر الدخول بسبب سلالة «كورونا» الجديدة

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

حظرت الفلبين، أمس، مؤقتاً، دخول الأجانب من الولايات المتحدة، في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس «كورونا».

وستسري هذه القيود من الثالث إلى 15 يناير، وفقاً للمتحدث باسم الرئاسة، هاري روك. وحظرت الحكومة الفلبينية في وقت سابق دخول الزوار الأجانب من 20 دولة تم تسجيل حالات إصابة بالسلالة الجديدة فيها.

والدول الأخرى هي: بريطانيا، وجنوب إفريقيا، وسويسرا، وإيطاليا، والدنمارك، وإسرائيل، وهونغ كونغ، وإسبانيا، وأيرلندا، وهولندا، وسنغافورة، ولبنان، واليابان، وكندا، وألمانيا، والسويد، وأستراليا، وفرنسا، وأيسلندا، وكوريا الجنوبية.

وسيسمح للركاب الذين كانوا في رحلات ترانزيت إلى الولايات المتحدة قبل سريان الحظر بدخول الفلبين، لكن يتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news