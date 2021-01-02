إسرائيل تقترب من تطعيم مليون شخص ضد «كورونا»

المصدر: تل أبيب - د.ب.أ

أعلنت حكومة إسرائيل، أمس، تطعيم نحو مليون شخص، بعد أقل من أسبوعين من إطلاق حملة التطعيم ضد «كوفيد-19».

وقال وزير الصحة يولي إدولشتاين إن نحو 950 ألف إسرائيلي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، ما يعادل أكثر من 10% من السكان.

وقالت وزارة الصحة إن 153 ألفاً و430 تلقوا أول من أمس وحده التطعيم.

وتلقى أكثر من 40% من هؤلاء الذين تجاوزوا الـ60 عاماً في إسرائيل الجرعة الأولى من جرعتين من لقاح «فايزر- بيونتيك» الألماني الأميركي.

وأضافت وزارة الصحة، أمس، 5804 إصابات جديدة إلى الإجمالي.

ووصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 423 ألفاً و262، ووصلت الوفيات إلى 3325 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

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