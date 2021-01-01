مرضى «كورونا» يشغلون 18.3 % من أسِرَّة مستشفيات أميركا

المصدر:
  • واشنطن - د. ب. أ
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ذكرت وزارة الصحة والخدمات البشرية الأميركية اليوم الجمعة، أن المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) يشغلون أكثر من 18 % من أسِرَّة المستشفيات في الولايات المتحدة حتى 30 ديسمبر.
 
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة، أن هذا المعدل انخفض إلى 18.3 % من 18.4% في اليوم السابق عليه. وبلغ إجمالي أسِرَّة المستشفيات التي يشغلها مرضى (كوفيد-19) ما يصل إلى 129 ألفا و52 سريرا.

وارتفع معدل إشغال المستشفيات الأميركية بنحو 0.3% فوق معدل الـ 18% الذي استمر لمدة خمسة أيام.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر نسبة إشغال لأسِرَّة المستشفيات بسبب مرضى (كوفيد 19) حيث بلغت النسبة 32.9 %، تليها ولاية أريزونا بنسبة 31.9 %.

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد ارتفعت بنسبة 1.2% خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم الجمعة، لتصل إلى نحو 20 مليون حالة إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

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