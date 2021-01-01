الإصابات بفيروس كورونا في أميركا تتجاوز حاجز الـ20 مليون

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، بنسبة 1.2% مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق، لتصل إلى نحو 20 مليون حالة إصابة بشكل إجمالي، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا 345 ألفا و844.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغ 1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بواقع 2.3 مليون إصابة، بزيادة نسبتها 1.4%، مقارنة بالفترة نفسها من اليوم السابق.

وسجلت ولاية مين زيادة في أعداد الإصابات بلغت نسبتها 3% مقارنة بالفترة ذاتها من اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 24 ألفا و201.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من حالات الوفاة في غضون الساعات الأربع والعشرين المنصرمة بواقع 569 حالات.

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