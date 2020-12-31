مقتل 12 شخصاً في حادث تصادم بمصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت وسائل إعلام مصرية، الخميس، بمصرع 12 شخصاً في حادث تصادم سيارتين بطريق يقع جنوب شرق محافظة أسوان، جنوبي البلاد.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن الحادث وقع في طريق مدخل العلاقي ومدخل برانيس جنوب شرق أسوان.

وأكد مدير مركز إسعاف أسوان، الدكتور محمد الدخيلي لـ"اليوم السابع"، أنه تم نقل 12 جثة من ضحايا حادث التصادم إلى مشرحة أسوان العمومية بواسطة 10 سيارات إسعاف.

وأضاف الدخيلي أن الحادث جاء نتيجة تصادم سيارتي ربع نقل على طريق "العلاقي برنيس" الرابط بين محافظتي أسوان والبحر الأحمر.

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