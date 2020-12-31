مقتل 4 أطفال أثناء لعبهم بقنبلة يدوية في الكونغو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقى 4 أطفال مصرعهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية وذلك عندما انفجرت قنبلة يدوية كانوا يلعبون بها.

وقع الحادث يوم الثلاثاء في قرية تسورو بإقليم دجوغو بإيتوري الذي يشهد أعمال عنف منذ سنوات، حسبما ذكر الحاكم المحلي عادل ألينغي.

وقال ألينغي " إن أحد الأطفال حمل العبوة وألقى بها آخر في الهواء وانفجرت القنبلة عندما سقطت، ومات الأطفال الأربعة على الفور.

يقع الإقليم في قلب أعمال العنف التي يُلقى باللوم فيها على مقاتلين من منظمة التعاون من أجل تنمية الكونغو.م

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