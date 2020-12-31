أكثر من 3900 وفيات بـ«كورونا» في اميركا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة، اليوم، رقماً فياسياً جديداً للوفيات جراء فيروس كورونا الجديد، بلغ أكثر من 3900 حالة وفاة، وفق تعداد نشرته جامعة جونز هوبكن.



وأعلنت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقراً لها وفاة 3927 شخصاً بسبب فيروس كورونا في ال24 ساعة الماضية قبل الساعة 1:30 من صباح اليوم (الخميس بتوقيت غرينتش) في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل 189671 إصابة جديدة.



وبهذا تكون حصيلة الإصابات الاجمالية في الولايات المتحدة قد بلغت 19,715,899 والوفيات 341,845 منذ بدء انتشار الفيروس.

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