تركيا تسجن 92 متهماً في «محاولة الانقلاب» مدى الحياة

المصدر: أنقرة - د.ب.أ

أصدرت محكمة في أنقرة، أمس، أحكاماً بالسجن مدى الحياة بحق 92 متهماً، بينهم عسكريون بارزون سابقون، بعد إدانتهم بـ«محاولة انتهاك النظام الدستوري»، وذلك في محاكمة مرتبطة بمحاولة الانقلاب في عام 2016.

ومن بين 92 حكماً بالسجن المؤبد، كان هناك 12 حكماً بالسجن المؤبد المشدد.

وأحكام المؤبد المشددة هي أقسى الأحكام الممكنة في تركيا منذ إلغاء عقوبة الإعدام عام 2002، حيث لا توجد في مثل هذه الأحكام فرصة للإفراج المشروط.

وتتهم تركيا رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالتخطيط للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت عام 2016. كما تقول أنقرة إن غولن يقود تنظيماً للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش للانقلاب على الحكومة التركية. وتصنف أنقرة حركة غولن كـ«منظمة إرهابية»، لكن غولن، الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ينفي هذه الاتهامات.

ولاتزال هناك العديد من المحاكمات الجارية في تركيا على صلة بالمحاولة الانقلابية.

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