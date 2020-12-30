الأردن يقرر تقليل ساعات حظر التجول الليلي

المصدر: عمان - أ ف ب

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، تقليل ساعات حظر التجول الليلي ساعتين في عموم المملكة بعد تسجيل انخفاض في أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وقررت الحكومة أيضاً الاستمرار في تعليق الرحلات الجوية الآتية من بريطانيا على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في أجزاء من المملكة المتحدة.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام علي العايد في مؤتمر صحافي: "تقرر تقليل ساعات حظر التجول الليلي بواقع ساعتين لتصبح من الساعة الحادية عشرة ليلا للأنشطة الاقتصادية والثانية عشرة ليلا لحركة الأفراد، ولغاية الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من السبت المقبل".

وأضاف العايد، أنه في المقابل سيستمر العمل بحظر التجول أيام الجمعة والمعمول به حاليا. وأكد أنه سيستمر كذلك العمل بإيقاف الرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة القادمة من بريطانيا إلى المملكة، والذي دخل حيز التنفيذ في 21 من الشهر الحالي.

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