بايدن: موظفو ترامب في «البنتاغون» يعرقلون عملية انتقال السلطة

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، أول من أمس، أن الموظفين الذين عينهم دونالد ترامب في «البنتاغون» يعرقلون عملية انتقال السلطة، محذراً من أن الولايات المتحدة قد تواجه مخاطر أمنية جراء ذلك.

وبعد تلقيه مع نائبته، كامالا هاريس، إحاطة حول الأمن القومي من طاقمه المكلف ترتيب الانتقال، قال بايدن إن الموظفين الإداريين في «البنتاغون»، وكذلك مكتب الإدارة والميزانية، يضعون «عوائق».

وأضاف: «حالياً لا نحصل على كل المعلومات التي نحتاج إليها، من الإدارة المنتهية ولايتها، حول نقاط رئيسة متعلقة بالأمن القومي»، ووصف الأمر قائلاً: «من وجهة نظري هذا لا يقل عن انعدام المسؤولية».

وقال بايدن إنه يسعى للحصول على «صورة كاملة» من قبل الإدارة المنتهية ولايتها، حول تمركز الجنود الأميركيين حول العالم.

وأضاف: «نحتاج إلى رؤية كاملة للتخطيط للميزانية الذي يجري العمل عليه في وزارة الدفاع والوكالات الأخرى، من أجل تجنب أي إرباك أو استغلال من قبل خصومنا للحاق بنا».

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