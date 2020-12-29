رئيس وزراء عراقي أسبق يكشف سر خاتم قاسم سليماني بعد اغتياله

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، أمس، كيف تيقن من خبر اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، الفريق قاسم سليماني، في عملية أميركية، وسر الخاتم الذي كان في كف القائد الإيراني.

وأوضح المالكي في الفيلم الوثائقي "الرحلة الأخيرة"، الذي بث على قناة "العهد" العراقية، أنه "أثناء صلاة الصبح عادة يتصفح الرسائل على هاتفه المحمول"، مؤكدا أنه "رأى رسالة بها صورة عن اغتيال قاسم سليماني". وشدد "أقولها بصراحة إن الوضع في العراق سيعاني من اغتياله".

وكشف نوري المالكي، سرا عن خاتم قاسم سليماني، مؤكدا أنه هو "من أعطاه ذلك الخاتم"، وأضاف: "كان حضور الحاج قاسم ضرورة لأنه عاش مع العديد من التحديات والصراعات ولديه الكثير من الخبرة ولديه قراءة غير عادية للأحداث قبل حدوثها. ولهذا تم استهدافه عمدا من قبل الأمريكيين من أجل كسر ظهر المقاومة".

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