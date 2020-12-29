في إطار "مسابقة الزمن".. الاتحاد الأفريقي يدعو لاجتماع حول سد النهضة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

دعت رئاسة الاتحاد الأفريقي كل من مصر والسودان وإثيوبيا إلى اجتماع الأحد المقبل، حول سد النهضة، بحسب مسؤول في أديس أبابا.

جاء ذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتى، بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارته، بحسب وسائل إعلام إثيوبية.

وأوضح مفتى أن جنوب أفريقيا التي تترأس الاتحاد الأفريقي، دعت الدول الثلاث المعنية إلى اجتماع حول سد النهضة الأحد المقبل.

ولفت إلى أن هذا الاجتماع سيكون الأول بعد توقف المفاوضات لمدة شهر كامل إثر مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.

وقال إن الاجتماع المرتقب الذي دعت له جنوب أفريقيا يأتي في إطار "مسابقة الزمن"، في إشارة لانتقال الرئاسة المقبلة للاتحاد الأفريقي في 2021 إلى دولة الكونغو الديمقراطية.

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