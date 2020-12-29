السعودية تمدد تعليق الرحلات الجوية الدولية أسبوعاً آخر

المصدر: الرياض - وام

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أن حكومة المملكة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إليها عبر المنافذ البرية والبحرية، لمدة أسبوعٍ آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن هذا القرار جاء إلحاقاً بالبيان الصادر في 20 ديسمبر الجاري بشأن تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتاً لمدة أسبوع، وذلك بعد انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عدد من الدول.

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