غيبريسوس: جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة

المصدر: جنيف - د.ب.أ

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، من أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لن تكون آخر أزمة من نوعها.

وقال تيدروس في تسجيل فيديو صدر بمناسبة اليوم الدولي الأول للتأهب للأوبئة: «يخبرنا التاريخ أن هذه لن تكون آخر جائحة، وأن الأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة».

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية إن العمل بشكل أفضل في الاستثمار بالصحة العامة بدعم من الحكومات والمجتمع يمكن أن يضمن أن الأطفال يرثون عالماً أكثر أماناً ومرونة. وأضاف أن فيروس كورونا المستجد قلب العالم رأساً على عقب خلال الـ12 شهراً الماضية، وتابع: «يجب علينا أن نعي الدروس التي تعلمنا إياها الجائحة. وهذا يشمل الاستثمار في قدرات الاستعداد المسبق».

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