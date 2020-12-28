الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بـ «كورونا» في 6 أشهر

المصدر: نيودلهي - د.ب.أ

سجلت الهند 18.732 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ الأول من يوليو الماضي، عندما تم تسجيل 18.653 ألف إصابة.

وأفادت أحدث بيانات لوزارة الصحة الهندية بأن البلاد سجلت 279 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور الفيروس إلى 147.622 ألفاً. وعلقت الوزارة بالقول: «لقد حققت الهند إنجازاً مهماً في مكافحة الجائحة العالمية. وتراجعت الإصابات اليومية إلى ما دون 19 ألفاً بعد ستة أشهر». وتأتي الهند في الترتيب الثاني عالمياً من حيث إصابات «كورونا»، بعد الولايات المتحدة، بإجمالي إصابات يتجاوز الـ10 ملايين.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة تراجع إلى 278.690 ألفاً، وهو العدد الأقل منذ 170 يوماً.

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