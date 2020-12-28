مئات البريطانيين يفرون من الحجر في سويسرا

المصدر: جنيف - د.ب.أ

اختفى مئات الزوار البريطانيين الذين كان من المفترض أنهم يخضعون لحجر صحي، بعد الإعلان عن رصد سلالة جديدة من «كورونا» في بلادهم، من منتجع التزلج السويسري «فيربير» الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى البريطانيين.

وقال المتحدث باسم البلدية التي يقع بها المنتجع، جان مارك ساندوز، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن بعضهم عاود الظهور في فرنسا.

وحددت السلطات السويسرية هوية 420 زائراً من بريطانيا تم إخضاعهم للحجر الصحي قبل عيد الميلاد. وقد غادر نحو 50 على الفور، ومن بين الـ370 الآخرين، لم يعد هناك سوى أقل من 12 حتى أمس.

وكانت سويسرا علقت كل الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وجنوب إفريقيا في 20 ديسمبر الجاري، بعد رصد سلالات جديدة أكثر قدرة على الانتشار من فيروس كورونا في البلدين، وفي 21 ديسمبر، أمرت السلطات جميع الأشخاص الذين وصلوا منذ الرابع عشر من الشهر الجاري بالخضوع لحجر صحي لمدة 10 أيام من تاريخ الوصول.

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