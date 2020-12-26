الكويت تضبط متطرفين بحوزتهم أسلحة وذخائر

المصدر: الكويت-وام

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم ضبط شخصين من الأحداث أعمارهما 15 سنة و16 سنة وشخص آخر بالغ يحوزون أسلحة وذخائر غير مرخصة ويحملون الفكر المتطرف.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة - في بيان صحفي حول الواقعة بثته وكالة الأنباء الكويتية - أنه في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية المختصة وبعد البحث والتحري عن الخارجين عن القانون تم ضبط أحد المتهمين حيث أقر بأنه تم التعارف على شخص عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي وحصل بينهم مناقشات وحوارات تبين خلالها أنهم يحملون نفس الفكر المتطرف.

وأضافت أنه بعد إجراء المزيد من التحريات وتكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات تم ضبط شخصين آخرين أحدهما حدث يحملان نفس الفكر المتطرف وبعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم تفتيش منزلهما وتم العثور على أسلحة وذخائر غير مرخصة وشعارات وأجهزة تصوير.

وبينت أنه بمواجهتما بما نسب إليهما أقرا واعترفا بحيازتهما الأسلحة والذخائر حيث تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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