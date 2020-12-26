ولي العهد السعودي يتلقى لقاح كورونا

المصدر: الرياض - متابعات

تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة السعودية.

وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: "أتقدم بالشكر والعرفان لولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة (الوقاية خير من العلاج) والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا".

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