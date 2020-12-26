لبنان يرصد أول حالة مصابة بالسلالة الجديدة

المصدر: بيروت - رويترز

قال لبنان، أمس، إنه رصد أول حالة مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تنتشر بسرعة في بريطانيا، على متن رحلة وصلت من لندن.

وقال وزير الصحة القائم بالأعمال حمد حسن، على «تويتر»: «تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من (كوفيد-19) في رحلة 202 إم.إي القادمة من لندن في 21 ديسمبر. نتوجه إلى الوافدين من المملكة المتحدة، خصوصاً على متن الرحلة المذكورة، وذويهم، بالتنبه والالتزام بالإرشادات الوقائية، وتتابع الوزارة الحالة والمخالطين».

ويواجه النظام الصحي في لبنان ضغوطاً مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما يضاعف من معاناة بلد يواجه أزمة مالية حادة، وفي أعقاب انفجار ضخم دمّر مرفأ بيروت، وألحق أضراراً بالمستشفيات في العاصمة اللبنانية.

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