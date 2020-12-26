الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ 6 أشهر

المصدر: تونس - أ.ف.ب

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس، تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ 2015 عقب هجمات مسلحة، لمدة ستة أشهر إضافية. وقالت الرئاسة التونسية في بيان «قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة ستة أشهر، وذلك ابتداء من 26 ديسمبر 2020 وإلى 23 يونيو 2021».

وتعلن حالة الطوارئ في تونس استناداً إلى مرسوم صدر عام 1978.

ولاتزال حالة الطوارئ سارية في البلاد منذ عام 2015، إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس، وتمددها السلطات تباعاً.

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