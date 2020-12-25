الرئيس الروسي يحقق أمنية غريبة لطفل قرغيزي

المصدر: ترجمة - سمير سعيد

في بيشكيك، تم تقديم هدايا من الكرملين إلى تلميذ قرغيزي يبلغ من العمر 7 سنوات وهو رستم تاشماتوف، والذي كتب رسالة بمناسبة العام الجديد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

وقال موقع "فيستي رو" الروسي إن الصبي لجأ إلى الزعيم الروسي بطلب لتحقيق أمنيته، وهي أن يصبح مساهمًا في شركة غازبروم أو شركة روسنفت العاملتين في مجال الطاقة، وأيضًا لتذوق خبز الزنجبيل الشهير في تولا.

واليوم، في المركز الروسي للعلوم والثقافة في بيشكيك، تسلم رستم خبز الزنجبيل من تولا، بالإضافة إلى صورة لفلاديمير بوتين مع توقيع وكوب حراري (يستخدم الرئيس بوتين نفس الشيء خلال المناسبات العامة).

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