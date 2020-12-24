مقتل أكثر من 100 مدني في هجوم لمسلحين في إقليم غربي إثيوبيا

قتل أكثر من 100 شخص في هجوم مسلح نفذ اليوم في إقليم بني شنقول-جومز في إثيوبيا.

وأفادت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية في بيان، إن مسلحين أطلقوا النار على الناس في منطقة بولين في الإقليم الواقع بغرب إثيوبيا، وأضرموا النار في منازل السكان وهم نيام.

ووقع الهجوم يوم الأربعاء في منطقة بينيشانغول-غوموز، بعد يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد لها.

وشهدت المنطقة 4 هجمات دامية منذ سبتمبر الماضي، ومن بينهم هجوم على حافلة أسفر عن مقتل 34 شخصا.

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