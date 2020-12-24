السجن 27 عاماً لصحافي نشر تحقيقاً عن أسلحة المخابرات التركية لجماعات سورية

المصدر: أنقرة - أ.ف.ب

قضت محكمة تركية، أمس، بسجن الصحافي المعارض المعروف جان دوندار الذي يقيم في المنفى في ألمانيا، 27 عاماً بتهمة «مساعدة تنظيم إرهابي والتجسس».

ودانت محكمة في إسطنبول دوندار، وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة «جمهورييت» المعارضة، لنشره تحقيقاً يؤكد أن أجهزة الاستخبارات التركية تسلم أسلحة إلى جماعات إسلامية في سورية.

وفي حيثيات الحكم، الذي صدر أمس، أشارت المحكمة إلى أن دوندار حكم عليه بالسجن 18 عاماً وستة أشهر بتهمتي «إفشاء معلومات سرية وتجسس»، وبالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية»، لاسيما شبكة الداعية فتح الله غولن.

وفي مايو 2016، حكم على دوندار، في الدرجة الأولى، بالسجن خمس سنوات وعشرة أشهر بتهمة إفشاء أسرار دولة.

إلا أن محكمة عليا أبطلت هذا الحكم عام 2018، وأمرت بمحاكمة جديدة لدوندار بتهمة التجسس التي تشمل عقوبة أشد.

ولجأ دوندار إلى ألمانيا عام 2016 بعد إدانته الأولى.

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