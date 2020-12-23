«فايزر» و«مودرنا» تختبران لقاحيهما على السلالة الجديدة

المصدر: واشنطن - رويترز

ذكرت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية، أمس، إن شركتي «فايزر» و«مودرنا» تختبران لقاحيهما للوقاية من مرض «كوفيد-19» على سلالة فيروس كورونا الجديدة سريعة الانتشار، التي ظهرت في بريطانيا.

وقالت «مودرنا» في بيان لـ«سي إن إن» إنها تتوقع أن يوفر لقاحها حصانة من السلالة الجديدة، وستجري المزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة لتأكيد ذلك.

وقالت «فايزر» إنها «تستنبط بيانات عن كيف لعينات دم من أشخاص جرى تطعيمهم بلقاحها أن تتمكن من تحييد السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا». وأثار اكتشاف السلالة الجديدة موجة من القلق بخصوص الجائحة التي أودت بحياة نحو 1.7 مليون مريض، وأصابت أكثر من 77.15 مليوناً على مستوى العالم.

ومبعث القلق الرئيس أن السلالة الجديدة أكثر قدرة على الانتشار بنسبة تراوح بين 40 و70%.

وقال العلماء إنه ليس هناك دليل على أن اللقاح المستخدم حالياً في بريطانيا، والذي أنتجته شركتا «فايزر» و«بايونتيك»، واللقاحات الأخرى التي يجري تطويرها، لن تحمي من السلالة الجديدة للفيروس التي يطلق عليها سلالة «بي.1.1.7».

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