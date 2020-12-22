وفاة رئيس وزراء سوري سابق بـ"كورونا"

المصدر: دمشق - د ب أ

توفي في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء السوري السابق محمد مصطفى ميرو متأثراً اصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مصدر طبي لوكالة الأنباء الألمانية: "توفي اليوم مصطفى ميرو إثر المضاعفات التي تعرض لها بسبب فيروس كورونا".

وميرو هو أول رئيس وزراء في عهد الرئيس السوري بشار الأسد وهو من مواليد عام 1941، وتولى المنصب في حكومتين متتاليتين من شهر مارس عام 2000 وحتى سبتمبر 2003 .

كان وزير الصناعة السوري السابق محمد معن زين العابدين جذبة توفي، أمس، إثر إصابته بـ"كورونا"، وهو الوزير السابق الثاني الذي يقضي بالفيروس بعد وزير الزراعة أحمد القادري الذي توفي بداية شهر سبتمبر الماضي.

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