فيروس كورونا يقتل أميركياً كل 33 ثانية

المصدر: واشنطن - رويترز

يودي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحياة شخص كل 33 ثانية في الولايات المتحدة، وذلك بحسب إحصائية رصدت عدد ضحايا الفيروس خلال الأسبوع الماضي.

وأودى المرض بحياة ما يربو على 18 ألفا في الأيام السبعة المنتهية في 20 ديسمبر، بزيادة 6.7 بالمئة عن الأسبوع الذي سبقه، ليسجل مستوى قياسيا جديدا، بحسب تحليل رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات الأميركية.

ورغم مناشدات مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة عدم السفر خلال موسم عطلة نهاية العام، تم فحص 3.2 مليون شخص في المطارات الأميركية أيام الجمعة والسبت والأحد الماضية.

ويشعر مسؤولو الصحة بالقلق من أن زيادة الإصابات من تجمعات العطلات قد تتجاوز طاقة المستشفيات، وبعضها بالفعل ممتلئ بعد احتفالات عيد الشكر.

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