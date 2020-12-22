1000 إصابة بـ"كورونا" في سوق للمأكولات البحرية بتايلاند

المصدر: بانكوك - أ ف ب

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الثلاثاء الألف في ماهاشاي أكبر سوق للمأكولات البحرية في تايلاند ما دفع السلطات إلى التفكير في فرض تدابير أوسع لاحتواء التفشي المفاجئ للمرض.

وكانت تايلاند في حالة ترقب منذ عطلة نهاية الأسبوع بعدما كشف فحص الخميس إصابة بائع روبيان يبلغ من العمر 67 عاما في سوق ماهاشاي في مقاطعة ساموت ساخون ، جنوب غرب بانكوك.

وفي وقت مبكر الثلاثاء أكدت السلطات إصابة 1063 شخصا من أصل 6156 خضعوا لفحص كوفيد-19، ما أثار قلقا كبيرا في بلد لم يتجاوز عدد الإصابات فيه ال4300 فقط منذ بداية 2020.

وقال حاكم ساموت ساخون، فيراساك فيجيتسانغسري، إن نسبة الإصابات في السوق تبلغ حوالى 27,91 بالمئة، بزيادة أربعين بالمئة عن الأيام السابقة. لكنه قال للصحافيين في ذات الوقت: "نرى ضوءا في نهاية النفق".

ومعظم المصابين أشخاص قدموا إلى تايلاند للعمل في صناعة المأكولات البحرية المزدهرة. وأمرت السلطات العمال بالبقاء في منازلهم الواقعة حول السوق.

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