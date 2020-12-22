السعودية: جميع الحاصلين على لقاح "كورونا" بصحة جيدة

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  • الرياض - متابعات
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الثلاثاء، أن الذين تلقوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يتمتعون بصحة جيدة وعافية، نافيا ظهور أي أعراض غير متوقعة عليهم.

وقال المتحدث: "الحمد لله جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتعون بصحة وعافية ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة على كل من حصل على اللقاح".

ودعا المتحدث الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح، والتواصل مع الوزارة لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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