العثور على سلالة كورونا الجديدة في 5 دول غير بريطانيا

المصدر: جنيف - د ب أ

قال مسؤولو منظمة الصحة العالمية، إنه تم العثور على السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تم اكتشافها في بريطانيا، لدى أشخاص في 5 دول أخرى، هي أستراليا وأيسلندا وإيطاليا وهولندا والدنمارك.

وأكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة مايك ريان أنه على الرغم من أن السلالة الجديدة تنتشر بسرعة أكبر من السلالات المعروفة سابقًا، إلا أن انتقال العدوى ليس بنفس سرعة الإصابة بالحصبة والغدة النكافية والجدري.

وأوضحت كبيرة الباحثين في كوفيد-19 بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، أن السلالة الجديدة التي تم العثور عليها في جنوب إفريقيا تشبه النوع الموجود في بريطانيا، لكن الاثنين غير مرتبطين.

وكان مسؤولو المنظمة الدولية قد ذكروا في وقت سابق أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد تنتشر بوتيرة أسرع، ولكنها قابلة للسيطرة عليها مثل باقي السلالات الأخرى المعروفة من المرض.

وقال مايك ريان: "الوضع ليس خارج عن السيطرة، ولكن لا يمكن تركه ينتشر"، وحث الدول على تطبيق الإجراءات الصحية التي سبق تجربتها واختبارها.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن كل عشرة أشخاص مصابين بالسلالة الجديدة من الفيروس يمكن أن ينقلوا العدوى إلى 15 آخرين في المتوسط، في حين أن معدل انتقال العدوى بالسلالات المعروفة سابقا في بريطانيا يصل إلى 11 شخصا.

وذكرت ماريا فان كيركوف أن العلماء في بريطانيا يحاولون تحديد إلى أي مدى هذه الزيادة مرتبطة بتغيرات في طبيعة الفيروس أو بأسباب سلوكية بين المواطنين. وأكدت أنه لا توجد حتى الآن دلائل على أن السلالة الجديدة تسبب أعراض مرضية أكثر حدة أو أخطر على الحياة.

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