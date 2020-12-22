أول رحلة جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل اليوم

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

يزور مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، اليوم، المغرب آتياً من إسرائيل على متن أول رحلة جوية مباشرة، بعد استئناف العلاقات بين البلدين، لتكون المملكة رابع دولة عربية تتخذ هذا القرار في الآونة الأخيرة، برعاية الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ويرتقب أن يلي استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل التوقيع على اتفاقيات عدة، بحسب برنامج الزيارة قيد التحضير في الرباط.

كما يشمل هذا الاستئناف تسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وتطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي، بحسب ما أعلن الديوان الملكي المغربي في 10 نوفمبر.

وذكر مدير «جريدة الأحداث المغربية»، أحمد الشرعي، في مقال نشرته جريدة جيروزاليم بوست، بأن استئناف العلاقات مع إسرائيل إنما يؤكد «شراكة قائمة خصوصاً «التعاون في مجال الاستخبارات والأمن».

وينص الدستور المغربي على «الرافد العبري»، باعتباره مكوناً من مكونات الهوية الوطنية. كما تضم الدار البيضاء متحفاً للذاكرة اليهودية، فضلاً عن «بيت للذاكرة» في مدينة الصويرة، التي اشتهرت تاريخياً باحتضان عدد مهم من المغاربة اليهود.

وأدرجت وزارة التربية الوطنية في المناهج الدراسية دروساً لتاريخ المغاربة اليهود وثقافتهم.

• استئناف العلاقات يليه التوقيع على اتفاقيات عدة بين البلدين.

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