أوروبا تصادق على استخدام لقاح «فايزر - بيونتيك»

المصدر: لاهاي - أ.ف.ب

أجازت الوكالة الأوروبية للأدوية، أمس، استخدام لقاح «فايزر - بيونتيك»، المضاد لفيروس كورونا المستجد، ما يمهد لبدء حملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي، قبل نهاية العام.

وقالت المديرة العامة للوكالة، إيمير كوك، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «يسرني أن أعلن أن اللجنة العلمية للوكالة الأوروبية للأدوية اجتمعت (أمس)، ووافقت على السماح بطرح اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك، في سوق الاتحاد الأوروبي».

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