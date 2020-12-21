الصحة العالمية تنتظر تفاصيل عن سلالة كورونا الجديدة خلال أسابيع

المصدر: جنيف/زوريخ - رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إنها تتوقع الحصول قريبا على مزيد من التفاصيل عن سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا في الوقت الذي أغلق فيه عدد من الدول الحدود أمام القادمين من بريطانيا خوفا من انتشار السلالة.

ويقول مسؤولون، مستشهدين بتحليل بريطاني، إنه ليس هناك دليل على أن السلالة المتحورة من الفيروس تزيد خطورة المرض، رغم أنها أسرع انتشاراً.

وقالت ماريا فان كيرخوف كبيرة الفنيين في منظمة الصحة العالمية إن العلماء يبحثون مسألة تصدي الأجسام المضادة في الجسم للفيروس، وإنها تتوقع النتائج في الأيام والأسابيع المقبلة.

وقال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن الدول تعمل انطلاقا من "مبدأ احترازي" في رد فعلها على السلالة.

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