سلالة كورونا الجديدة.. أول تعليق أميركي على فاعلية اللقاحات

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلنت السلطات الأميركية أنها تُراقب "بعناية شديدة" السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تنتشر في المملكة المتحدة لكنها لا تخطط لفرض حظر على السفر إلى هذا البلد في الوقت الحالي، بحسب ما أعلن مسؤولون رفيعون في قطاع الصحة.

وأكد كبير مستشاري برنامج التطعيم الحكومي في الولايات المتحدة، منصف السلاوي، لشبكة "سي إن إن"، أنّه في الوقت الحاليّ لا يبدو أنّ هناك أيّ سلالة من الفيروس تُقاوم اللقاحات المتاحة. موضحاً أنّ المسؤولين الأميركيين "لا يعرفون بعد ما إذا كانت هذه السلالة الجديدة من الفيروس موجودة في الولايات المتحدة".

وتابع السلاوي: "أعتقد أنّ هذه السلالة المحدّدة في المملكة المتحدة، من غير المرجّح أن تُفلِت من الاستجابة المناعيّة التي يوفّرها اللقاح".

بدوره قال الأدميرال بريت غيروير، المسؤول عن الإشراف على حملة اختبارات فيروس كورونا: "لا أعتقد أنّ هناك أيّ سبب يدعو إلى القلق في الوقت الحالي".

وردا على سؤال قناة "إي بي سي" حول إمكانية أن تحذو الولايات المتحدة حذو الدول الأوروبية التي علقت الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، أوضح غيروير "لا أعتقد حقا أننا بحاجة إلى فعل هذا في الوقت الحالي".

وقد أعطت مجموعة من الخبراء الأميركيّين موافقتها على توصياتٍ لتلقيح مجموعات جديدة من الأشخاص بدءًا من عمر 75 عاماً وما فوق بالإضافة إلى 30 مليون شخص آخرين يعملون في الخطوط الأماميّة، بينهم مدرّسون وعمّال بقالة وعناصر شرطة.

وسيتمّ تسليم نحو ثمانية ملايين جرعة إضافية من اللقاحات الاثنين في جميع أنحاء الولايات المتحدة: مليونا لقاح من لقاحات فايزر/بيونتك و5,9 ملايين من لقاح موديرنا الذي حصل على الضوء الأخضر من السلطات الصحية يوم الجمعة الماضي.

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